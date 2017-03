The Very Big Band ziet het bigger

Herentals - The Very Big Band is een 18-koppige band bestaande uit zowel gerenommeerde professionals als zeer gedreven amateurs. Dit keer krijgt het gezelschap versterking van een van ’s lands beste trompettisten.

Al meer dan 20 jaar is deze Kempische bigband actief bezig en onderscheidt hij zich van andere orkesten door het brengen van deels eigen repertoire en deels standards bewerkt door pianist Jan Van Giel en trompettist Jan Muës. The Very Big Band staat onder de leiding van Nico Schepers, zelf een gerenommeerd jazztrompettist.

Gekend zijn de succesvolle optredens die jaarlijks in ‘t Schaliken werden georganiseerd in samenwerking met bekende solisten zoals: Jef Neve, Bert Joris, Bart van Lier, Frank Deruytter, Piet Van den Heuvel, Frank Vaganée, Peter Vandendriessche, Nico Schepers … .

Na een jaartje afwezigheid speelt The Very Big Band opnieuw in Herentals, en zoals steeds ook nu weer met een uitzonderlijke solist, trompettist en onvervalst natuurtalent Carlo Nardozza.

Praktisch

The Very Big Band op maandag 13 maart om 20.30u in ’t Schaliken, Grote Markt 36 in Herentals. Tickets kosten 12 euro.