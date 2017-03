DelVitaGroup brouwt elektronisch broertje

Geel - DelVitaGroup is een jazz quintet dat nooit een uitdaging uit de weg gaat. Deze filosofie vind je terug in elk project dat ze de afgelopen acht jaar realiseerden. Dit keer gaan ze de elektronische toer op.

Nadat ze de mogelijkheden van klassieke muziek onderzochten, kijken ze met hun nieuwe project Brother’s Brew nu naar de andere kant van het muzikale spectrum: de wereld van electronica, semi-rock, improvisatie,…

DelVitaGroup bestaat uit Bart Van Caenegem, bij het grote deel van het Geelse publiek vooral bekend als de pianist van het De Frivole Framboos. Janos Bruneel wordt wel eens de meest virtuoze bassist van de Lage Landen genoemd.

Toni Vitacolonna is een Belgische drummer met Italiaanse roots bekend van zijn werk met het Brussels Jazz Orchestra en samen met Peter Delannoye is hij een van de bezielers van de DelVitaGroup. Peter Delannoye is een trombonist met een geheel eigen stem. Steven Delannoye is een Jazzsaxofonist met een fluwelen speelstijl. Naast een fantastische speler is hij ook een begenadigd componist.

Praktisch

DelVitaGroup op maandag 13 maart om 20.15u in cultuurcafé De Halle, Markt 1 in Geel. Tickets kosten 12 euro.