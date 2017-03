Hommeles in het huishouden

In Domestica herken je twistende en knokkende koppels, van Medea en Jason tot Sue Ellen en JR uit Dallas of Al en Peg in Married with Children, van Othello en Desdemona over Liz Taylor en Richard Burton in Who’s Afraid of Virginia Woolf tot Temptation Island.

Valentijn Dhaenens en Alejandra Theus brengen een bloemlezing van eeuwen echtelijke strijd, stemverheffing, onbegrip en slaande ruzies. Telkens opnieuw worden de stemmen schorrer, staan de zenuwen strakker gespannen, en worden geest en lichaam steeds zwaarder vermoeid.

Echtelijke ruzies als metafoor voor de wereldse zucht naar strijd, de onmogelijkheid om samen te leven, laat staan één te zijn.

Bij elke voorstelling maakt een jonge pianiste de cast compleet. Het jonge meisje begeleidt de voorstelling niet enkel muzikaal, maar ze is ook bewust aanwezig, als getuige, slachtoffer of verzoener?

Praktisch

Domestica op donderdag 9 maart om 20.15u in de Warande / de Kuub, Warandestraat 42 in Turnhout. Tickets kosten 16 euro.