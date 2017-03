Vissen op de snoek van Sjestov

Geel - Rasverteller Johan Petit krijgt in De snoek van Sjestov ruggensteun van het uitstekende muzikale trio MartHa!tentatief, om samen via humor, ontroering en levenswijsheden op zoek te gaan naar vriendschap.

De Snoek van Sjestov is een verhaal over vriendschap. Of beter, over verloren vriendschap. Over hoe je een vriend kan kwijtraken en die vervolgens toch nog terug kan vinden. Een verhaal dat zich bedient van grote woorden als haat en vergeving. Een verhaal over doodgaan ook, spijtig genoeg.

Het is een prachtige voorstelling van Johan Petit en het gehele en voltallige MartHa!tentatief met live muziek van Benjamin Boutreur, Jonas Van den Bosche en Frans Grapperhaus.

Praktisch

De snoek van Sjestov op woensdag 8 maart om 20.15u in CC De Werft, Werft 32 in Geel. Tickets kosten 12 euro.