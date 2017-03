Dictators kennen lange geschiedenis

Meerhout - Chams Eddine Zaougui is arabist en schrijft sinds de start van de Arabische opstanden in 2011 analyses voor internationale media. Hij licht nu in Meerhout de geschiedenis van dictaturen in de Arabische wereld door.

Arabische dictators maakten van het Midden-Oosten een sociaal en politiek mijnenveld, waar democratie moeilijk kan gedijen. Sinds het uitbreken van de Arabische opstanden in 2011 gaat het van kwaad tot erger in de regio.

Syrië, Irak, Libië en Jemen vormen een lappendeken van rivaliserende groeperingen. En de terreurgroep Islamitische Staat nestelde zich als een kwaadaardige tumor in het Midden-Oosten. Arabische dictators hadden ervoor gewaarschuwd dat er zonder hun harde hand chaos zou heersen.

In deze lezing haalt Chams Eddine Zaougui die stelling onderuit. Hij ontrafelt hoe Arabische machtskunstenaars het Midden-Oosten hebben gevormd tot wat het vandaag is: een sociaal en politiek mijnenveld waar democratie moeilijk kan gedijen.

Praktisch

Dictators, een Arabische geschiedenis, lezing op woensdag 8 maart om 20u in bezoekerscentrum Het Grote Netewoud, Watermolen 8 in Meerhout. Deelname is gratis.