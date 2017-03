Away From Her belicht dementie

Herentals - Away from Her is een verhaal over een man die zijn vrouw langzaam voelt wegglippen nadat de ziekte van Alzheimer bij haar werd vastgesteld.

Wanneer zij wordt opgenomen in een verzorgingshuis, neemt de eenzaamheid toe. Tijdens een gewenningsperiode van een maand mag hij zijn vrouw niet bezoeken. Als hij haar eindelijk weer ziet, is zij erg gehecht geraakt aan een medepatiënt, terwijl ze haar man nauwelijks nog herkent.

In de hoofdrollen van deze aangrijpende prent herkent u Julie Christy, Michael Murphy en Gordon Pinsent, in een film van de Canadese Sarah Polley, die zelf eerder bekend is als actrice dan als regisseur.

De voorstelling is een samenwerking van de stuurgroep Dementievriendelijke Gemeente en de provincie Antwerpen.

Praktisch

Away from her op dinsdag 7 maart om 13.30u in cultuurcentrum ’t Schaliken, Grote Markt 35 in Herentals. De toegang is gratis maar u moet wel vooraf inschrijven. 014.28.20.00, dienstencentrum@ocmwherentals.be