Julien Hucq brengt Belgisch-Amerikaanse jazz

Kasterlee - Met Julien Hucq haalt jazzclub Houtum Street een Belgische Amerikaan naar de Kempen. De saxofonist behoort er de jonge, creatieve jazz scene van New York.

Julien Hucq is van Belgische origine maar woont sinds 2012 in de USA.Hij is actief als performer, componist, arrangeur en leraar. Hij treedt op in de grote New Yorkse jazzclubs en speelt op internationale festivals zoals het jazzfestival in Montreux.

Met zijn Amerikaans kwartet trad hij op in de tv show ‘American Music Series’. Ook al is hij geworteld in de NY jazz scene toch houdt Julien een sterke band met Europa.

In 2015 neemt hij zijn derde album “Reunion” op met zijn Europees kwartet. In maart 2017 plant hij met zijn kwartet een tournee in Europa. Zijn band bestaat uit: Jeb Patton op piano (Jimmy Heathe, Jimmy Cobb), Calvin Hill op bass ( Pharoah Sanders, Mc Coy Tyner) en John Betsch aan de drums (Abbey Lincoln, Dewey Redman).

Praktisch

Julien Hucq op maandag 6 maart om 21u in jazzclub Houtum Street, zaal Den Eyck, Houtum 39 in Kasterlee. Tickets kosten 10 euro.