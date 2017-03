Art Center zet deuren een keertje open

Herentals - Het Hugo Voeten Art Center is een gerenommeerd kunstencentrum in de voormalige bloemmolens van Herentals, maar individuele bezoekers mogen er normaal niet binnen. Eens per maand kan dat wel.

Met respect voor de originele architectuur werd een oude graanfabriek aan de oever van het Kempens Kanaal in Herentals omgebouwd tot een kunst- en tentoonstellingsruimte van negen niveaus, waarin verzamelaar Hugo Voeten nu een deel van zijn verzameling onderbrengt.

Een bezoek aan het Art Center is niet alleen een artistieke belevenis, maar ook het gebouw zelf zorgt voor een onvergetelijke ervaring. U ontdekt er een verrassende collectie en boeiende wisselende tentoonstellingen.

Dat wil zeggen: in principe is het kunstcentrum enkel in groep en na afspraak te bezoeken, maar eens per maand kunnen individuen zonder reservatie aansluiten bij een groep, die een gidsbeurt krijgt.

Praktisch

Open dag in Hugo Voeten Art Center op zondag 5 maart met gidsbeurten om 10.30u en 14u. Deelname kost 10 euro, gelieve 10 minuten voor de gidsbeurt aanwezig te zijn. Hugo Voeten Art Center, Vennen 23 in Heentals.