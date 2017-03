De harmonie trekt van pool tot evenaar

Geel - De Koninlijke Harmonie Katholieke Jonge Wacht Larum zet haar reeks thema concerten verder. Dit jaar gebeurt dit voor het eerst onder leiding van dirigent Luc Sluyts.

Luc Sluyts neemt jullie met zijn orkest mee van Pool tot Evenaar en laat jullie kennismaken met de verschillende culturen en muziekgenres, verspreid over het hele continent.

Het zal al duidelijk zijn dat het een gevarieerd programma wordt. Een programma dat zowel jong als oud kan bekoren. De presentatie is in handen van Kathleen Truyts, bekend van haar deelname aan de Voice van Vlaanderen.

De zang is in handen van talent van eigen bodem Martine Dams en Kathleen Truyts. De nieuwe dirigent en zijn harmonie laten horen waartoe de muzikale trost van Larum in staat is.

Praktisch

Van Pool tot Evenaar, op zaterdag 4 maart om 20u en zondag 5 maart om 15u in de Werft, Werft 32 in Geel. Tickets kosten 14 euro.