Joke Devynck bekent kleur

Turnhout - ‘Kleur’ is een geestige gedachtestroom. In deze voorstelling fulmineert en filosofeert Joke Devynck over een vrouw die geen kleur kan kiezen, tot er geen kleuren meer te onderscheiden vallen.

‘Kleur’ is een verhaal over fantoompijn, over jeuk hebben terwijl er niets meer is om aan te krabben. Wat gebeurt er als de illusie verdwijnt en de eindigheid zich laat zien?

Joke Devynck vertelt over de moeilijkheid om die eindigheid te benoemen en de realiteit toe te laten, over de schoonheid en de kwetsbaarheid van de constante verandering van het leven.

Devynck studeerde af aan Herman Teirlinck, speelde vier jaar theater en verdiende daarna vooral haar strepen met acteren voor televisie en film (onder andere ‘Het Goddelijke Monster’ en ‘Vermist’). Met Kleur gaat ze in Turnhout in première.

Praktisch

Kleur op donderdag 2 maart om 20.15u in de Warande, Warandestraat 42 in Turnhout. Tickets kosten 16 euro.