Dubbele avond vol country, bluegrass en folk

Hoogstraten - Twee magische avonden met knetterend akoestische muziek in een van de meest charmante zalen der Noorderkempen, dat moet het dubbelprogramma van Nashville Bum en Blue Maxx worden.

Nashville Bum staat voor de band rond Bert Dufraing en Ine Aerts. Tijdens een roadtrip door de US of A worden ze besmet door het countryvirus en besluiten ze samen podia af te schuimen.

Het duo wordt bijgestaan door Wim Dufraing (mandoline, smoelschuif) en Maarten Michielsen (contrabas). Speciaal voor deze avond nodigen ze een hele rits muzikale vrienden uit om de avond tot een waar spektakel te maken. Niet te missen!

Met Blue Maxx haalt Cecilia een relatief jonge groep aan het Belgisch folk firmament in huis, met Hoogstraats snarenplukker Jan Michielsen in de rangen. Verwacht u aan old school bluegrass, zoete meerstemmigheid en snerende banjolicks. Wie hun vorige passage in Cecilia herinnert, weet nu al dat deze avond legendarisch wordt.

Praktisch

Nashville Bum en Blue Maxx op donderdag 2 en vrijdag 3 maart telkens om 20u in zaal Cecilia, Gelmelstraat 6a in Hoogstraten. Tickets kosten 15 euro aan de kassa, 10 euro in voorverkoop.