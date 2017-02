Vakantietijd = filmtijd met ciné De Wouwer

Ravels - Gemeenschapscentrum De Wouwer maakt er een mooie gewoonte van om tijdens schoolvakanties een hele dag te reserveren voor lekker luie filmmomenten, voor zowel (heel) jong als ietsje ouder..

Ciné De Wouwer pakt tijdens de krokusvakantie achtereenvolgens uit met ‘Kiwi en Strit’ en ‘Isra & het magische boek’.

Op een open plek in het bos wonen twee grappige, pluizige wezentjes: Kiwi is geel, netjes en voorzichtig, Strit is paars, groezelig en wild. Ze zijn nieuwsgierig en willen alles uitproberen. Wat ze ook doen (voetballen, in bad gaan, een schilderij maken,...), het loopt steevast verkeerd af en daar moeten ze zelf heel erg om lachen. Geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.

De negenjarige Isra komt tijdens een schooluitstap een wonderbaarlijk boek op het spoor. Dit magische boek voert haar via allerlei omwegen naar Het Snoepkasteel, waar een jongetje opgesloten zit tussen de taarten en het snoepgoed. De boze kasteeldame is niet van plan om hem zomaar te laten gaan… Deze film is geschikt vanaf 5 jaar.

Praktisch

Ciné De Wouwer op dinsdag 28 februari om 13.30u (Kiwi en Strit) en 15u (Isra & het magische boek) in gemeenschapscentrum De Wouwer, Kloosterstraat 4 in Ravels. Tickets per film kosten 3 euro.