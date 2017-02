CGG Kempen bouwt nieuwe afdeling

Herentals - Het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Kempen hoopt later dit jaar te kunnen starten met de bouw van een volwaardige afdeling in Herentals.

Het CGG Kempen heeft momenteel naast drie grote vestigingen in Turnhout en eentje in Geel ook zogenaamde antennes in Hoogstraten en Herentals. In deze laatste stad wil het centrum nu een nieuwbouw optrekken als volwaardige vestiging. Het CGG begeleidt en behandelt volwassenen, ouderen en kinderen met psychische problemen.

“Wij doen aan ambulante zorg en dienstverlening, we hebben geen bedden waar mensen kunnen verblijven”, zegt directeur Wim Wouters van CGG Kempen. “De nieuwbouw in Herentals bestaat daarom voornamelijk uit consultatieruimtes waar mensen met een psycholoog, psychiater of andere hulpverlener een gesprek kunnen hebben. Daarnaast hebben we er ook een speelzone voor kinderen. Veel zorg gebeurt daarnaast door mobiele teams, die naar de mensen thuis gaan.”

De nieuwe vestiging krijgt een plaatsje op de sociale campus Spiegelfabriek op de Lierseweg. Die komt te staan op de plaats waar vroeger het Arbeidszorg(t)huis van De Kringwinkel Zuiderkempen gevestigd was.