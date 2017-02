Muziekacademie bewerkt jeugdboek voor allereerste musical

Herentals - Twintig acteurs, dansers en zangers zorgen samen met een tienkoppig orkest voor de jeugdmusical Kweenie. Met de eigen bewerking van het boek van Joke Van Leeuwen maakt de academie haar debuut.

In het jeugdboek Kweenie van Joke Van Leeuwen krijgt de hoofdpersoon, een kind, op de kamer plots bezoek van een raar wezentje, dat blijkbaar uit een verhaal is getuimeld en al snel de naam Kweenie krijgt.

En dat boek brengt de Herentalse academie voor muziek, woord en dans in het weekend van 11 en 12 maart in een geheel eigen bewerking op de planken. Het is de allereerste keer in haar geschiedenis dat de muziekschool uitpakt met een musical.

De leerkrachten hebben niet alleen het boek vertaald naar het podium, ze componeerden ook zelf de muziek en liedjes, en bedachten er choreografie bij. De twintig leerlingen van 10 tot 18 jaar zijn al maanden aan het repeteren, bovenop de gewone lessen die ze aan de academie lopen.

Praktisch

De musical Kweenie wordt op zaterdag 11 maart om 19u en zondag 12 maart om 15u in de schouwburg van ’t Schaliken op de Grote Markt in Herentals. Tickets kosten 10 euro, 5 euro voor -18 jaar.