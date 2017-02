Kinderen grijpen de macht

Turnhout - Hoe reageren kinderen wanneer ze plots macht krijgen? Een fysieke, woordloze kleutervoorstelling, geïnspireerd op Shakespeare en figuren als Michael Jackson en Justin Bieber.

"Richarken, manneken. Uw papa. De zwarte prins. Hij is heengegaan. Hij heeft zijn loodje gelegd. In de eeuwige jachtvelden is hij nu. Hij is gezwicht. Ten hemel opgestegen. Zijn kaarsje uitgeblazen. Om zeep. Geen olie meer in zijn lampke. Hij ademt nie meer.”

En daarom wordt Richarken baas van alles. Van 't leger. Van alle grote mensen. En de dieren. En ook van alle kinderen. “En de meiskes. Hé?"

Stel nu dat je koning wordt van alles en iedereen, hoe zou jij het er dan vanaf brengen? Voor deze bewerking voor jongeren van Shakespeares "Richard II" regisseert Simon D'Huyvetter de krachtpaarden Michael Canto Minjauw en Bert Dobbelaere.

Praktisch

Richarken voor families met kinderen vanaf 4 jaar, op zondag 26 februari om 16u in de Warande, Warandestraat 42 in Turnhout. Tickets kosten 11 euro, jonger dan 19 jaar 7 euro.