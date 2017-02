Honden laten zich van mooiste kant zien

Ravels - De Koninklijke Kempische Kynologenclub van Turnhout houdt op zaterdag 25 en zondag 26 februari een indrukwekkende internationale rashondententoonstelling, waaraan maar liefst 2.083 viervoeters van 250 verschillende rassen deelnemen.

In de vroegere NAVO-hallen in Weelde worden er 2083 viervoeters, verdeeld over 250 verschillende rassen, verwacht met hun baasjes en bazinnetjes. Ze komen om hun beste beentje voor te zetten om mee te dingen naar de mooiste hond van deze tentoonstelling.

Zij komen uit alle windstreken: naast 1146 viervoeters uit eigen land treden er ook honden aan uit Nederland, Duitsland, Frankrijk en zelfs Denemarken, Spanje, Italië, Engeland en Rusland.

De KKK-Turnhout ( Koninklijke Kempische Kynologenclub vzw ) is een vaste waarde in de Kempen wat betreft kynologie en hondensport in België.

Praktisch

Rashondententoonstelling op zaterdag 25 en zondag 26 februari vanaf 8u in de NAVÖ-hallen, Geeneinde 54 in Weelde (Ravels). Tickets kosten 6 euro, kinderen onder 12 jaar gratis.