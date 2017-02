Wij met ons tweetjes

Geel - Steven De Bruyn en Derek kruisen elkaar al meer dan 25 jaar bij het op- en afstappen van podia of in de straten van Gent. Gedurende die hele tijd hebben de heren elkaar wederzijds bewonderd, succes gewenst en begroet, maar nog nooit hadden ze samen gemusiceerd. Tot op die mooie herfstdag met een koffietje aan de keukentafel…

Steven De Bruyn en Derek selecteerden uit meer dan dertig albums een aantal bijzondere nummers van hun eigen hand. Daarnaast verrasten ze elkaar met schatten uit hun jeugd. Liedjes die ze op de radio hoorden voor ze zelf muzikant werden en die ze nu brengen met akoestische gitaar en mondharmonica. Simpel en uitgekleed, maar gloeiend als een knetterend houtvuur.

Deze rasartiesten spelen overwegend bluesy nummers, al verrassen ze ook met eigenzinnige versies van disco-nummers als Shame shame shame en staat ook My baby just cares for me van Nat King Cole op de setlist, een nummer dat veel later bekend werd in de versie van Nina Simone. Uiteraard zal ook Bill Withers’ Just the two of us, het titelnummer van hun programma, niet ontbreken.

Als u weet dat beiden ook een geweldige live-reputatie genieten, dat zit u gebeiteld voor een lekker vettig avondje muziek.

Praktisch

Stevo & Derek op woensdag 22 februari om 20.15u in café de Werft, Werft 32 in Geel. Tickets kosten 12 euro.