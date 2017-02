Het moderne wielrennen vanop de moto

Carl Berteele vertelt honderduit over de koers en hoe het hun leven zin en vorm gaf. Wielersport als onuitputtelijke inspiratie. En als de Ronde van Vlaanderen ter sprake komt, is er geen houden meer aan.

Sporza-radioreporter Carl Berteele is genoegzaam bekend. Sinds 1993 al is hij de stem van de koers, meestal op de motor. Of het nu de Tour de France is, het WK of Vlaanderens Mooiste, als geen ander analyseert Carl het koersverloop en wat er omheen gebeurt. Met passie, een rijke taal en altijd to-the-point.

Je komt alles te weten wat je altijd al wilde weten over de koers: het wielrennen op de weg, in het veld en op de piste. Hoe werkt dat op de radio? Op de motor al die wielerwedstrijden volgen: is dat wel plezant? Zijn coureurs wel toffe gasten?

Je kan het zo gek niet bedenken of hij zal je een antwoord geven op deze en vele andere vragen. “En dan nu over naar ... Carl Berteele!”

Praktisch

Het moderne wielrennen, op dinsdag 21 februari om 19.30u in zaal Mollenhof, Lichtaartseweg 1 in Poederlee (Lille). Tickets kosten 7 euro, in de prijs is ook een klein etentje begrepen. 014.55.52.68, karel_willems@telenet.be