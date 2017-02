Brand vernielt interieur eetcafé De Bonte Kip

Balen - De horecazaak De Bonte Kip op de Steenweg op Leopoldsburg in Balen is zaterdagnacht getroffen door een felle brand. Er was op dat moment niemand meer in het eetcafé aanwezig. De zaak is zwaar beschadigd.

De brandweer kreeg zaterdag even voor midderrnacht een oproep voor een brand in De Bonte Kip, een eetcafé met feestzaaltje op de Steenweg op Leopoldsburg in Balen.

De brand woedde op de benedenverdieping, waar het restaurantgedeelte is gevestigd. Dat brandde bijna volledig uit. In de feestzaal op de bovenverdieping is vooral veel rook- en roetschade.

Op het moment van de feiten was er niemand meer in het pand aanwezig, zodat er geen gevonden vielen. De oorzaak ligt vermoedelijk bij een kortsluiting.