Alles wat u altijd al wilde weten over jazz

Kasterlee - De oorsprong en definitie van jazz. Jazz als entertainment met de big bands. Moderne jazz en de invloed van andere genres. Alles wat u altijd al over jazz wilde weten, maar nooit durfde te vragen, komt in één avond aan bod.

Wie jazz zegt, denkt aan improvisatie. De muziek ontstond in Amerika als een spontane mix van diverse invloeden: van klassieke instrumenten tot genres als gospel en blues. Even later veroverde de muziekstijl Europa en de rest van de wereld.

Maar wat is jazz precies en hoe evolueerde het genre? Waar begin je als leek je ontdekkingstocht en hoe word je een liefhebber?

Marc Van den Hoof vertelt u alles over de boeiende geschiedenis van jazz in een reeks van vier avondlezingen. Hij staat stil bij de verschillende periodes en stijlen binnen het genre. U wordt ondergedompeld in de swingperiode met jazzlegenden als Duke Ellington en Count Basie, de bebop met Charlie Parker, de cool met Miles Davis en de hardbop met Charles Mingus.

Praktisch

Wegwijs in Jazz, lezingenreeks op maandagen 20 februari, 6, 13 en 20 maart, telkens om 14u in Hof ter Rielen, Turnhoutsebaan 181 in Kasterlee. Deelname kost 64 euro, voor Davidsfonds-Cultuurkaart 56 euro.