Marieke Marieke, over twee vluchtelingen

Ravels - Marieke Marieke vertelt het verhaal van Marieke en Sybille. De één migreert van België naar Nederland, de ander van Nederland naar België. Ze vinden onderdak in een hotel, een vluchtoord, een klooster en nog maar weer eens een hotel.

Als twee wolvinnen spelen actrices Kaltoum Boufangacha en Aminata Demba in Marieke Marieke de strijd van deze twee vrouwen tegen de achtergrond van hun eigen familieverhaal.

Want wat betekent migratie en hoe gaan we ermee om? Hoe deden we dat honderd jaar geleden en hoe doen we dat nu? Nog steeds worden migranten in het politieke discours geproblematiseerd. Nog steeds krijgen zij de opdracht zich in te burgeren in ‘onze samenleving’.

Maar is dit wel zo logisch? Zouden wij niet eindelijk allemaal moeten inburgeren in de multiculturele samenleving die wij samen vormen, vanuit de natuurlijke wens elkaar te ontmoeten?

Praktisch

Marieke Marieke op zondag 19 februari om 14u in gemeentezaal Den Eel, Eelstraat 4 in Ravels-Eel. Tickets kosten 12 euro.

Na de voorstelling is er een (gratis) nagesprek voorzien met het publiek en de twee actrices Kaltoum Boufangacha en Aminata Demba over een rechtvaardig migratiebeleid en interlevensbeschouwelijke ontmoetingen. Inleider en gespreksleider is Didier Vanderslycke, coördinator van Orbit vzw.