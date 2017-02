The Lobster biedt unieke blik op de liefde

Hoogstraten - Met The Lobster van de Griekse regisseur Lanthimos zijn Engelstalige filmdebuut. Hoofdrolspelers Colin Farrell en Rachel Weisz vertolken een hoogst eigenzinnige liefdeshistorie.

In de nabije toekomst is het niet toegestaan om alleenstaand door het leven te gaan. Singles worden opgesloten in het Hotel, waar ze 45 dagen krijgen om een partner te vinden.

Als dit niet lukt, worden ze veranderd in een dier naar keuze en losgelaten in het Bos. Daar verschuilen zich ook de Loners. David sluit zich aan bij de Loners, maar wordt verliefd. Dat is tegen de regels...

The Lobster is het Britse filmdebuut van de Griekse regisseur Giorgos Lanthimos. De prent ging in première op het filmfestival van Cannes in 2015, waar hij meteen de prijs van de jury wegkaapte. Het is wat surrealistisch, maar romantische science-fictionfilm.

Praktisch

The Lobster op zaterdag 18 februari om 20.15u in GC Hoogstraten, Buizelstraat 11 in Hoogstraten. Tickets kosten 2 euro.