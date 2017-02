Club 27 eert legendarische doden

Mol - Clara Cleymans is 27 geworden. Een mythische leeftijdsgrens die veel kleurrijke figuren uit de muziekgeschiedenis niet overleefd hebben.

Samen met manlief Jo Mahieu gaat Clara Cleymans de confrontatie aan met deze mensen en brengt ze eigenzinnige versies van hun nummers aangevuld met anekdotes uit hun leven. Van Robert Johnson tot Amy Winehouse, van Janis Joplin tot Jeff Buckley. Maar bereid je ook voor op enkele opmerkelijke verrassingen en minder bekende namen.

Clara Cleymans is bekend als Helena De Ridder in de gelijknamige reeks ‘De Ridder’. Ze is ook te zien in ‘Tegen de sterren op’, ‘Thuis’ en ‘Quiz me quick’.

Jo Mahieu heeft als uitvoerend muzikant het geluk gehad om met zeer veel mensen te mogen spelen: Yasmine, Bj Scott, Arno, Lunascape, Cinerex, Buscemi, Tom Helsen, …

Praktisch

Club 27 op vrijdag 17 februar om 20.15u in CC’ t Getouw, Molenhoekstraat 2 in Mol. Tickets kosten 15 euro.