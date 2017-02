De Merode is bron van vele verhalen

Westerlo - Er was eens… jijzelf als klein kind en je hoorde graag verhalen van oma over heksen en geesten, weerwolven en tienurenhonden, dwaallichten en vuurbollen, de loekebeer en de tenenpater… maar er kwam een ander ‘eens’ en je begreep dat heksen niet bestaan, de goedheiligman niet uit Spanje komt,…

Wonderen - zoals in sprookjes - bestaan echt want je kan het weer beleven van 16 tot 26 februari 2017 in zes gemeenten van het Merodegebied. In Westerlo, Herselt, Diest, Aarschot, Tessenderlo en Scherpenheuvel-Zichem loop je een avontuurlijke tocht langs vertellers met vertelsels uit de streek. Steek de oude haard of Leuvense stoof maar aan en schuif je stoel bij!

Op vrijdag 17 februari worden "echt verzonnen" volksverhalen verteld die geschreven werden door Westerlonaren Jos Van Asten, Kris De Winter en Dolf Smets. De verhalen worden verteld in het park om en rond het gemeentehuis.

Praktisch

Verhalenfestival op vrijdag 17 februari. De groep vertrekt om 19u aan de bibliotheek in het Kasteelpark in Westerlo en twee uur later eindigt hij aan het gemeentehuis voor een drankje en hapje. Deelname kost 4 euro.