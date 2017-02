Regisseur stelt eigen film voor

Regisseur Pieter Van Eecke komt donderdag 16 februari naar de bib van Lille om zijn eigen film "Samuel in the clouds" met een woordje uitleg te begeleiden. Het is een prangende kijk op het klimaatdebat.

Samuel, een 50-jarige Aymara man, stapt elke dag vanuit El Alto naar het voormalige skiresort op de top van de Chacaltaya (5400 meter hoog) en verwelkomt daar internationale toeristen in een skihut. Van daaruit hebben ze een adembenemend zicht op La Paz.

Gedurende dertig jaar bediende Samuel de skilift, maar de laatste jaren smolt de gletsjer helemaal weg. De man blijft echter hopen op nieuwe sneeuw voor de hoogste skipiste ter wereld.

Deze auteursdocumentaire brengt een indringend portret van een berg, een man, hun gezamenlijke verleden en het verdwijnen van hun toekomst. Met het verhaal vestigt regisseur en klimaatactivist Pieter Van Eecke de aandacht op het klimaat en draagt hij op een creatieve manier bij aan het maatschappelijke debat.

Praktisch

Samuel in the Clouds op donderdag 16 februari om 20u in de bibliotheek, Kerkstraat 22b in Lille. De toegang is gratis.