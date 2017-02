Choreograaf verkent hoeken van podium

Herentals - Kokokito is een voorstelling van de jonge choreograaf-performer Louis Vanhaverbeke. In deze solovoorstelling danst, speelt, prutst en slamt hij zich een baan door de ruimte.

Louis Vanhaverbeke flirt met de set-up van een concert. Gefascineerd door het gesproken woord, gaat hij op zoek naar de relatie tussen bewegen en spreken. Kokokito is continu verrassend door de manier waarop Vanhaverbeke met taal, muziek en voorwerpen speelt.

Vanhaverbeke studeerde in 2010 af aan Sint-Lucas in Gent en in 2014 aan de School voor Nieuwe Dansontwikkeling in Amsterdam. Hij maakt voornamelijk performances, installaties en tekeningen.

Kokokito werd in 2015 geselecteerd door Circuit X.

Praktisch

Kokokito op donderdag 16 februari om 20u in CC ’t Schaliken, Grote Markt 35 in Herentals. Tickets kosten 10 euro.