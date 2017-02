Beslis over het lot van deze komiek

Niks zo pijnlijk voor een Komiek als een zaal die niet lacht. Alsof iedereen hem haat, alsof iedereen hem dood wil. En toch doet hij het. Toch staat hij er weer, keer op keer. Ziedaar de insteek van Komiek/Freak.

“Een lach na een grap van mij is de ultieme bevestiging. De stilte na een grap een misverstand.” Als je Komiek vraagt wat hij belangrijker vindt: een bulderend publiek of een gezin. Dan is het antwoord eenvoudig. De warmte van een eigen gezin, de tederheid van een vrouw en zelfs de liefde van een kind, kunnen niet tippen aan een zaal te laten schaterlachen.

Komiek doet alles voor de lach. Hij ploetert dag en nacht om de ultieme perfectie te bereiken. Hij laat niets aan het toeval over. Iedereen moet lachen. Alleen dan is hij tevreden. Als er ook maar één iemand verveeld voor zich uit heeft zitten kijken, is voor Komiek de avond mislukt. Dan is de nacht een gapende leegte.

Maarten Westra Hoekzema (1980) stond in 1999 in de finale van het Leids Cabaret Festival. In 2004 won hij de prijs Jong Theater Werk op Theater Aan Zee voor zijn zelfgeschreven monoloog ‘Soms schrik ik van mezelf’.

Praktisch

Komiek/Freak op woensdag 15 februari om 20.15u in de Warande, Warandestraat 42 in Turnhout. Tickets kosten 15 euro.