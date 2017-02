Instathals zoekt uw mooiste straatfoto’s

Herentals - De website Instathals verzamelt al ruim vier jaar de mooiste beelden van inwoners en bezoekers in Herentals op één plek. Nu daagt de site u uit om in het oog springende straatbeelden in te sturen.

Om de software achter de Instagram-app op smartphones en het bouwen van websites wat beter te beheersen, knutselde Herentalsenaar John Poelman in de zomer van 2012 de webstek Instathals in elkaar. Die verzamelt sindsdien alle beelden die in Herentals zijn gemaakt en door de amateurfotografen op sociale mediasites als Instagram of Facebook met de hashtag #instathals zijn geplaatst. Op die manier kan iedereen een beetje ambassadeur van de Keizerstede zijn.

Instathals en de Herentalse cultuurgroep Kollectief Maksimaal plannen voor oktober een tweede tentoonstelling met een bloemlezing van de mooiste of meest in het oog springende foto's. Maar daar koppelen de organisatoren nu een heuse wedstrijd aan. Die krijgt het thema ‘straatfotografie’ mee.

“De deelnemers mogen dat thema straatfotografie breed interpreteren, maar de voornaamste voorwaarde blijft natuurlijk dat de foto’s in Herentals gemaakt moeten zijn”, klinkt het. “Humor en experimenten willen we expliciet aanmoedigen.” Deelnemers kunnen tot 15 september van dit jaar maximaal drie beelden insturen via de speciale wedstrijdmail van Instathals.