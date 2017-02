Word opgewonden met de Excitements

Vorselaar - Met het Spaanse combo The Excitements haalt Hoppin' Around Vorselaar een bijzonder aanstekelijk muziekgezelschap naar het kasteeldorp. Poets uw dansschoenen al maar op!

The Excitements uit Spanje stellen hun nieuwe plaat ‘Breaking The Rules’ voor. Daarop het voor de onweerstaanbare band gekende recept: een aanstekelijke blend van r&b en soul.

Tijdens de energieke liveshows is frontvrouw Koko-Jean Davis de absolute blikvanger. Samen met de strak-in-het-pak-gestoken muzikanten wisselt ze uptempo nummers af met occasionele slow soul.

Het voorprogramma wordt verzorgd door de lokale vrienden van de Harmonie van Vorselaar, die speciaal voor deze gelegenheid hun nummers in een zwoel soul-jasje steken.

Praktisch

The Excitements op zaterdag 11 februari om 20u in het Jeugdcentrum, de Cardijnlaan 8 in Vorselaar. Tickets kosten 9 euro.