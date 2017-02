Geel - Lankmoed brengt een wonderlijke mix van muziek, mimiek, woord, beweging en poëzie. Maar dit keer trekt het duo onverbiddelijk ten strijde. Met de voorstelling ‘Leger’, wel te verstaan.

Lankmoed is het vleesgeworden kleinkunstcabaret: eerlijker, muzikaler en intenser dan cabaret, maar sneller, harder en idioter dan kleinkunst. Een Vlaams-Nederlands duo dat al vijf jaar lang het publiek weet te verrassen met een ongeziene podiumdynamiek.

In “Leger” gaat Lankmoed vechten, want niets doen is geen optie meer. Spreken is zilver en zwijgen is goud. Maar vandaag de dag lijkt iedereen alleen nog maar voor zilver te gaan. De wereld is zo vol van zichzelf, dat mag best een beetje leger.

Dus blaas de hoorns want Lankmoed bindt de strijd aan met iemand… of iets… op één of andere manier. Daar kunt u 100% zeker van zijn… Hou echter wel rekening met een statistische foutenmarge.

In hun derde avondvullende voorstelling is Lankmoed compromisloos, tenzij iemand daar een probleem mee heeft, dan passen de heren zich met plezier aan.

Praktisch

Lankmoed op vrijdag 10 februari om 20.15u in cultuurcentrum De Werft, Werft 32 in Geel. Tickets kosten 14 euro.