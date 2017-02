Tom Jansen brengt Datumloze Dagen

Herentals - Acteur Tom Jansen zet de veelgeprezen roman ‘Datumloze Dagen’ van Jeroen Brouwers op de planken. Een troebele vader-zoonrelatie … Alles wat je kunt misdoen in je leven, is vervat in dit stuk. Een leven boordevol gemiste kansen en hatelijke herinneringen.

Tom Jansen is een Nederlandse acteur en één van de vaste compagnons de route van Josse De Pauw. Ze brachten tijdens TAZ#2009 ‘Rühe’ en ‘Een nieuw Requiem’ en maakten samen ook o.a. De gehangenen, Herenleed, SS, Kind, Larf.

Hij studeerde aan Toneelschool Maastricht, gaf les aan de Theaterschool in Amsterdam en was er artistiek directeur. Hij speelde en regisseerde in verschillende theatergezelschappen.

Bij het grote publiek is Jansen vooral bekend van rollen in ‘Filmpje!’ van Paul de Leeuw en de politieserie ‘Spangen’. In 1996 kreeg hij een Gouden Kalf-nominatie voor zijn rol in de film Marrakech.

Praktisch

Datumloze Dagen op vrijdag 10 februari om 20u in ’t Schaliken, Grote Markt 35 in Herentals. Tickets kosten 12 euro.