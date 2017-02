Woesten vertaald van pagina naar podium

Kris Van Steenberge won met zijn oorlogsroman ‘Woesten’ de Debuutprijs 2014. Een topgezelschap herwerkt het boek tot een voorstelling met literaire performance en live klassieke muziek. Thomas Janssens herschreef en speelt, muzikaal genot krijgt u van Vitaly Pisarenko (piano), Aldo Baerten (fluit) en Kacper Nowak (cello).

Door een oorlog raakt een land versnipperd. Haar bevolking vecht of vlucht, sterft of probeert te overleven. Oorlogen rukken families uit elkaar. Mensen raken als scherven verspreid over heelder continenten en zoeken een leven lang naar houvast, een aanknopingspunt.

Zo ook Nameloos. Zijn naam is wie hij is. Niemand eigenlijk. Hij is één van die vele outsiders in onze wereld. Zij die blijkbaar niet mee tellen. De vreemde die zijn plek zoekt in de harde en veeleisende maatschappij.

Thomas Janssens bewerkt Kris Van Steenberges gelijknamige debuutroman tot een symfonie voor piano, cello, fluit en stem. Een concertmonoloog over de buitenstaander en diens zoektocht naar een thuis. Een thuis waar geen wij versus zij bestaat. Een thuis waarin men niet die ander is maar één van allen. Een thuis dat hem lang geleden werd ontnomen of misschien nooit heeft bestaan.

Praktisch

Woesten op donderdag 9 februari om 20.15u in de Sint-Lambertuskerk, Kerkplein in Beerse. Tickets kosten 15 euro.