Hoort u daar ook de Roepie-Roepie roepen?

Een stel vreemde vogels, dat is niet alleen het legendarische beest waarnaar de ornithologen op zoek zijn, maar ook deze dierenkenners zelf. Dat kunt u zelf beleven tijdens deze gezinsvoorstelling.

Vogelke, gij zijt gevangen, in een kooitje zult gij hangen. Gij blijft hier, gij blijft hier. Lieve vogel, gij blijft hier.

Dit vogeltje vangen, dat is waar deze vogelkenners heel erg op hopen, want die Roepie-Roepie is zo legendarisch omdat het beest zich nooit ofte nimmer laat zien. Veelvuldig beschreven en bezongen door wie hem van haar noch pluimen kent. Tot vandaag. Want hij is hier. En nu. Voor u. Toch?

Roepie Roepie wordt een muzikale ‘roadmovie-op-speed’, een kwetterende rollercoaster vol poppen en spetterend belevingstheater waarbij de acteurs erg dicht op de huid van het publiek spelen en verrassingen in het kleinste hoekje schuilen. Een theatraal feest voor (ornithol-)ogen en oren, langsheen muzikale zijpaden en krinkelende winkelende waterlopen. Voor vol- en halfwassenen vanaf 8 jaar en andere rare vogels.

Praktisch

Roepie Roepie op donderdag 9 februari om 19u in gemeenschapscentrum Hoogstraten, Lindendreef 37 (ingang via de Antoon de Lalaingstraat) in Hoogstraten. Tickets kosten 11 euro voor volwassenen en 9 euro voor kinderen.