Horses brengen generaties bijeen

Geel - ‘Horses’ is een dansvoorstelling met een ontembare energie, waarin vijf jonge kinderen en vijf volwassenen elkaar ontmoeten. Klein en groot delen gretigheid en verwondering, en boven al een onwankelbaar vertrouwen in elkaar.

‘Horses’ gaat over groot willen zijn en over kind willen blijven, over macht en kwetsbaarheid, over dragen en gedragen worden. Over het aftasten vòòr de overgave, het zoeken naar wie de touwtjes in handen heeft, het vinden van de cadans. Horses getuigt van de kracht en integriteit in menselijke verhoudingen.

Op live muziek van Thomas Devos en Bertel Schollaert zoeken de dansers naar een symbiose, een uniek verbond met de ander, als ruiter en paard.

Kabinet k hanteert een danstaal die veel vertelt met weinig, die vertedert en pijn doet tegelijk, die sober en rijk is, abstract en naturel, ernstig en speels. Live muziek, de aanwezigheid van verschillende generaties op de scène en de invloed van de beeldende kunsten zijn constanten in het werk. poëzie ervan is universeel.

Praktisch

Kabinet k op woensdag 8 februari om 20.15u in cultuurcentrum De Werft, Werft 32 in Geel. Tickets kosten 12 euro.