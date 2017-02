Wijngaard krijgt statuut schoolstraat

Herentals - Het straatje Wijngaard wordt een schoolstraat, wat betekent voor de poort van de gelijknamige school tijdelijk geen doorgaand verkeer mogelijk is.

Vrije basisschool Wijngaard in het gelijknamige straatje in Herentals start maandag 6 februari met werkzaamheden in de onmiddellijke omgeving van de huidige schoolterreinen, zoals het afgraven en opnieuw inzaaien van het voetbalveld of de aanleg van een openluchtklas.

De schooldirectie en ouderraad nemen allerlei maatregelen om de kinderen veilig school te laten lopen, de aannemer belooft dat er geen werfverkeer rijdt tussen 8u en 9u ’s ochtends en tussen 15u en 16u ’s middags. Voor woensdag is er even een stop tussen 12u en 13u.

De stad Herentals voert daar een bijkomende knip aan toe. In het stukje tussen Heistraat en de Rankenstraat –de directe schoolomgeving- voert ze het statuut schoolstraat in, dagelijks tussen 15.30u en 15.40u. Dat wil zeggen dat er dan geen doorgaand verkeer mogelijk is in die strook, al kunnen ouders de school wel uit beide richtingen bereiken. De politie houdt een oogje in het zeil.