Kortfilm is niet langer het kneusje

Vosselaar - Het werd tot nu toe altijd met een scheef oog bekeken, of erger nog: gewoon genegeerd. Maar de wereld lijkt het genre van de kortfilm nu toch ontdekt te hebben! Dan kan Vosselaar niet achterblijven.

De Vosselaarse Cultuurdienst vertoong de crème de la crème van de Belgische kortfilm, met onder meer de aangrijpende succesfilm ‘Baghdad Messi’, het hilarische ‘De Smet’ met o.a. Stefaan Degand en Sven De Ridder, prijsbeest ‘Dood van een schaduw’ met Matthias Schoenaerts en ‘Broeders’ van Adil El Arbi. Of kom gezellig met het hele gezin kijken naar ‘De geur van worteltjes’.

Er zijn middag- en avondvertoningen rond vier verschillende thema’s met telkens ongeveer een uurtje film. Die thema’s zijn wereldfilms, kinderen, humor en Belgische toppers.

Praktisch

Kortfilm Festival op zondag 5 februari vanaf 13u op het Cingelplein in Vosselaar. De toegangsprijs bedraagt 1 euro. De plaatsen in het geïmproviseerd cinemazaaltje zijn beperkt, best tijdig reserveren via het e-loket.