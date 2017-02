Worstelaars breken cultuurcentrum af

Geel - Het Geelse cultuurcentrum De Werft verandert zaterdag in een tempel vol mannelijk zweet, gebalde spieren, oerkreten en heerschappen die met elkaar de vloer aanvegen. Welkom op het Wrestlefest II!

Wrestling? In de Werft? Jup, dat las u goed. Maar De Werft durft af en toe zijn nek uitsteken. Maar of dat zo’n goed idee is met de stoere bonken van de Flemish Wrestling Force in de buurt, laten we in het midden.

Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een spetterende show vol actie en spektakel Mannen én vrouwen van over heel Europa reizen af naar Geel om het beste worstelen te tonen. Zo behoort de Oostenrijkse spierbundel Fabian Aichner tot de absolute wereldtop en heeft de Britse Chardonnay meermaals bewezen dat ze alles doet om te krijgen wat ze wil. En het lijkt haar meestal nog te lukken ook. Ook de Kempense publiekslieveling Rob Raw stapt mee in de ring.

Tijdens Wrestlefest 2 worden ook alle kampioenschappen binnen de Flemish Wrestling Force verdedigd: Flemish Championship, Tag Team Championship en World Championship.

Praktisch

Wrestlefest op zaterdag 4 februari om 20.15u in CC De Werft, De Werft 32 in Geel. Tickets kosten 10 euro.