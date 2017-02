Lady Linn vertrouwt u haar geheimen toe

Herentals - Lady Linn heeft net haar vierde studioalbum uitgebracht. Keep It a Secret is een warme, intieme en volwassen plaat.

In 2008 zette Lady Linn zich met haar eerste cd ‘Here We Go Again’ op de muziekkaart. Haar mix van jazz, pop en soul sloeg bij het grote publiek meteen aan. Zij trad toen met haar Magnificent Seven op voor een vol ‘t Schaliken. Dat mag zij met haar zeven muzikanten nu komen overdoen.

De zeven muzikanten die Lady Linn omringen op dit album en op het podium behoren tot het kruim van de Belgische muziekwereld. Een aantal onder hen speelt al jaren met Lady Linn en met z’n allen drukken ze hun stempel op het herkenbare, maar ook frisse geluid van de nieuwe plaat.

Praktisch

Lady Linn op vrijdag 3 februari om 20u in ’t Schaliken, Grote Markt 35 in Herentals. Tickets kosten 20 euro.