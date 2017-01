Ook stad wil wereldkampioenen huldigen

Herentals - Het stadsbestuur van Herentals hoopt de twee kersverse wereldkampioenen veldrijden ook te kunnen huldigen. "Ze zijn geboren en getogen in Lille, maar wonen beiden intussen wel in Herentals", klinkt het.

Wout van Aert woont in het centrum van Herentals, Sanne Cant in deelgemeente Noorderwijk. Hun buren versierden hun huizen dit weekend met vlaggen, ballonnen en spandoeken.

"We zouden hen ook heel graag huldigen als inwoners van Herentals", zegt de lokale sportschepen Liese Bergen (sp.a). "We willen Wout van Aert en Sanne Cant daarvoor uitnodigen, alleen is het afwachten wanneer dat voor hen past."

Eén mogelijkheid is het Lils-Herentalse duo tijdens de jaarlijkse kampioenenviering van de Sportraad midden maart in de bloemen te zetten, als de raad dat zelf gepast acht. Die viering brengt in principe wel hulde aan de kampioenen van 2016, vorig jaar dus. De andere mogelijkheid is een datum te zoeken waarop het beiden past.