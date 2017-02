Circus zet sprookjeswereld op z’n kop

Kasterlee - Roodkapje heeft er genoeg van en stapt een café binnen. Het lijkt het begin van een sappige mop, maar het is de start van ‘Forever happily’ van het jonge Collectif Malunés.

Roodkapje heeft er genoeg van en stapt een café binnen. Ze is stomverbaasd als ze er een charmante prins ziet flirten met een heks. Shrek zit in een hoekje en is iets te intiem met de grote, boze wolf.

De Gelaarsde Kat speelt kaart op de rug van de Schone Slaapster en Blauwbaard houdt een krachtmeting met Klein Duimpje. Collectif Malunés dompelt je onder in een bizarre sprookjeswereld.

Collectif Malunés is een jong, beloftevol circusgezelschap dat een explosieve cocktail van bascule, vliegende trapeze en roue Cyr (rad) brengt. Speciaal voor hun nieuwe productie ‘Forever Happily...’ liet Malunés een tent maken, die de Warande en De Djoelen tot de ideale temperatuur verwarmt voor spannend wintercircus.

Praktisch

Collectif Malunés op vrijdag 3 februari om 20.15u in de tent in de Molenstraat 62 in Lichtaart (Kasterlee). Tickets kosten 18 euro.