Thomas Ryckewaert gaat in ‘Golem’ aan de slag met een Joodse legende uit de 14de eeuw. In een laboratorium bundelt een groep onderzoekers de krachten voor een baanbrekend experiment. Ze gaan op zoek naar de heilige graal van de wetenschap: onsterfelijkheid.

Volgens Joodse legendes is een golem een wezen dat door een geleerde wordt gekneed uit stof of klei en tot leven wordt gewekt door rituele bezweringen. De golem verhoudt zich tot zijn menselijke schepper als hulpje, compagnon of beschermer van diens bedreigde gemeenschap. Maar het experiment ontspoort: het wezen keert zich tegen zijn schepper.

Deze mythe van artificieel leven ligt aan de basis van de nieuwe creatie van Thomas Ryckewaert. Het is een verhaal over ambitie, creativiteit, macht, schepping, waanzin en destructie. Het is een thema dat raakt aan de eeuwenoude angst voor het scheppen van iets wat ons overvleugelt.

In een verstilde, filmische beeldtaal balanceert Golem op de dunne lijn tussen mens en materie, tussen rede en angst.

Praktisch

Golem op donderdag 2 februari om 20.15u in de Warande, Warandestraat 42 in Turnhout. Tickets kosten 15 euro.