Jones sticht zijn eigen staat

Herentals - Met Free State of Jones vertoont het cinemaluik van ’t Schaliken een historisch waargebeurde film, die vandaag actueler blijkt dan ooit: het streven naar een samenleving zonder onderscheid tussen mensen.

Het historische drama Free State of Jones vertelt het verhaal van de Amerikaanse boer en soldaat Newton Knight. Knight verliest zijn zoon tijdens de Amerikaanse burgeroorlog en wil daarom de strijd aangaan tegen het zuiden.

Hij roept lokale slaven en boeren op om mee te vechten voor vrijheid en gerechtigheid. Zo wil hij een eigen vrije staat stichten in Mississippi.

Free State of Jones is een Amerikaanse film uit 2016 van regisseur Gary Ross. In deze biografische film spelen Matthew McConaughey, Gugu Mbatha-Raw en Keri Russell de hoofdrollen. De film duurt 140 minuten.

Praktisch

Free State of Jones op dinsdag 31 januari om 20u in ’t Schaliken, Grote Markt 35 in Herentals. Tickets kosten 5 euro.