The Very Big Band brengt eerbetoon

Rijkevorsel - Met zijn concert in De Singer brengt The Very Big Band een hulde aan trompettist Jef Coolen uit Rijkevorsel. Jef was jarenlang lid van de band tot hij ziek werd.

The Yellow City Big Band en de Double L Big Band, twee gerenommeerde orkesten uit de Kempen, voegen zich in 1994 samen tot een nieuw ensemble. De twee respectievelijke orkestleiders: Jan Van Giel en Luc Lambrechts besloten om hun bands en hun muzikaal potentieel te fusioneren tot één sterke big band. The Very Big Band was geboren!

Dit orkest, onder leiding van Luc Lambrechts, onderscheidde zich van andere big bands door het brengen van deels eigen repertoire en bewerkingen van vooral de huiscomponist-pianist Jan Van Giel en trompettist Jan Muës.

In 2014 vierde The Very Big Band zijn 20-jarig bestaan. Hiervoor werd een cd album opgenomen met werk van Jan Van Giel en Jan Muës en een heuse grappige videoclip: ‘Glad To Be Me’. Nico Schepers heeft ondertussen de dirigeerstok overgenomen van Luc Lambrechts.

Praktisch

The Very Big Band op maandag 30 januari om 20.30u in De Singer, Bavelstraat 32 in Rijkevorsel. Tickets kosten 12 euro.