Julie Melio is ‘fingerpicking good’

Baarle-Hertog - Op de zolder van PlusEtage verzorgt de Zeeuwse gitarist Julio Melio zondag een ontspannen matineevoorstelling, met een mix van coverwerk en eigen nummers.

Julio Melio is een Zeeuwse Fingerstyle gitarist. Hij heeft vele muzikale projecten gedaan en treedt regelmatig op met bijvoorbeeld Letters from Nina en Sifra Tempelman, maar ook in zijn eentje.

Fingerstyle is een stijl om gitaar te spelen waarbij de bas, de melodie en de akkoorden tegelijkertijd op 1 gitaar worden gespeeld. Grote invloeden zijn Tommy Emmanuel, Harry Sacksioni, Thomas Zwijsen en bands als Dream Theater.

In 2015 verscheen Julio's debuutalbum 'Almost on the road' waarop 12 eigen composities staan en 1 cover. Dit jaar besloot Julio om zijn beste drie nieuwe nummers op te nemen en dat resulteerde in de nieuwe EP 'Verano' waarop de nummers Alussa, Verano en een cover van Dream Theater's A New Beginning staan.

Praktisch

Julio Melio op zondag 29 januari om 14u in de PlusEtage van het cultureel centrum, Pastoor de Katerstraat 5-7 in Baarle-Hertog. De toegang is gratis.