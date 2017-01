Vitalski begeleidt slam jam poetry

Arendonk - Naar aanleiding van de nationale Poëzieweek vindt in de bibliotheek van Arendonk een treffen van woorden plaats, onder begeleiding van de Kempens-Antwerpse nachtburgemeester Vitalski.

Vitalski, afkomstig uit Vosselaar, leidt tijdens de Poëzieweek de Slam Jam Poetry-avond in de bib in. Tussen de literaire artiesten en muzikale intermezzi door etaleert hij zijn eigen woordkunsten.

Andere deelnemende artiesten zijn de Turnhoutse stadsdichter en theatermaker Tom Driesen en de Antwerpse dichteres Mariam Hakobyan. Voor de muzikale noot zorgt Kaat Van Eijndhoven uit Beerse, die zichzelf begeleidt op ukelele.

Praktisch

Slam jam poetry op vrijdag 27 januari om 20u in de bibliotheek in Deroissart 5 in Arendonk. Toegang i gratis.