Danssensatie recht uit Kaapverdië

Marlene Monteiro Freitas is een sensatie in de internationale danswereld. Ze combineert een fenomenaal uithoudingsvermogen met een unieke bewegingstaal geïnspireerd op haar Kaapverdische roots. Haar werk kenmerkt zich vooral door vaak complexe en ononderbroken ritmes in muziek en beweging.

Guintche is in het Kaapverdisch Creools de naam van een vogel en een prostituee, maar is ook iemand die constant onvoorspelbare metamorfoses ondergaat. ‘Guintche’ staat voor Freitas dan ook symbool voor het intense leven.

Ze danst op bijzonder expressieve, maar ook mechanische wijze op de tonen van onstuimige Kaapverdische melodieën en ritmes. Het lijkt alsof ze in trance gaat. Of verbeeldt ze een ritueel? Haar fel gekleurde kleren geven deze sambasolo in ieder geval een exotische of zelfs carnavaleske sfeer.

Dit seizoen is de uiterst charismatische danseres en choreografe Marlene Monteiro Freitas voor het eerst te gast in de Warande. De Kaapverdische genoot haar dansopleiding bij P.A.R.T.S, de dansopleiding van Anne Teresa De Keersmaeker in Brussel, en in Lissabon waar ze ook woont en werkt.

Praktisch

Guintche op vrijdag 27 januari om 20.15u in de Warande, Warandestraat 42 in Turnhout. Tickets kosten 15 euro.