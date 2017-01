Klassedames worden alleen maar beter

Oud-Turnhout - Een van de mooiste complimenten die een vrouw kan krijgen, is dat ze een klassedame is. Klassedames van vandaag staan met beide voeten in de wereld. Zij kennen de etiquetteregels en letten er op om elegant en verzorgd door het leven te gaan. Maar ze staan vooral hun mannetje.

Echte klassedames laten zich niet leiden door de dictatuur van ‘jong en vluchtig’. Ze laten zich geen facelift opdringen en leven niet met hun blik op de weegschaal. Ze hebben zoveel meer te bieden dan hun jongere seksegenoten: stijl, ervaring, zelfzekerheid en zelfs een flinke dosis lef.

In deze interactieve causerie vol humor geeft beroepsjournaliste en royaltywatcher Brigitte Balfoort tal van tips om zelf als klassedame door het leven te gaan, ongeacht leeftijd, sociale stand of bankrekening.

Klasse heeft immers niets te maken met trends of geld maar alles met stijl en de keuzes die je maakt in het leven. En hoeft het gezegd? Een klassedame wordt alleen maar beter met de leeftijd.

Praktisch

Klassedames op donderdag 26 januari om 19.30u in lokaal dienstenscentrum Eigenaard, Koning Boudewijnlaan 80 in Oud-Turnhout. Tickets kosten 7 euro.