Met ‘Hele dagen in de bomen’ brengt Theater Malpertuis een topcast op de planken, die samen het scherpe stuk van Marguerite Yourcenar over onderlinge relaties haarfijn vorm geven.

Een moeder bezoekt na een stilte van 5 jaar haar jongste zoon in Parijs. Ze heeft daarvoor een bijzondere reden. Gaandeweg blijkt die echter veel dieper te grijpen dan gedacht. Eén dag en één nacht logeert ze bij hem en zijn vriendin. Ze eten samen, drinken samen, gaan uit en worden dronken.

Als geen ander slaagt de Franse schrijfster Marguerite Duras erin ‘la condition humaine’ in kaart te brengen: hoe weinig zaken eigenlijk echt veranderen in een mensenleven, hoe verleden en heden naast elkaar bestaan, herinnering en fantasie…

Hele dagen in de bomen wordt gespeeld door een topcast: Tania Van der Sanden (In de gloria),Karlijn Sileghem (Katarakt), David Cantens (Marsman) en Kurt Vandendriessche. Regisseur Piet Arfeuille belooft naast spannend acteren ook een visueel hoogstandje.

Praktisch

Hele dagen in de bomen op woensdag 25 januari om 20.15u in de Werft, Werft 32 in Geel. Tickets kosten 14 euro.