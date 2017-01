Nigel William beleeft accident de parcours

Stand-upcomedy als levensfilosofie, zo omschrijft de Brits-Belgische komiek Nigel Williams zijn nieuwste voorstelling Accident de Parcours. Een tragikomedie geserveerd door de evolutie.

Nigel kijkt naar zichzelf en naar het gedrag van anderen en vraagt zich af wat er van de Homo Sapiens geworden is. Waar is die nu feitelijk mee bezig in deze eeuw van narcisme en zelfoverschatting, waarin we via sociale media iedereen constant moeten laten weten hoe geweldig we zijn?

Nigel Williams is in deze show op zijn best: gevatte, scherpe grappen, dicht bij het publiek, maatschappijkritisch, onvoorspelbaar, eerlijk, verontwaardigd en confronterend tot op het beschamende af. Stand-upcomedy als levensfilosofie.

Praktisch

Nigel Williams op woensdag 25 januari om 20.15u in schouwburg Rex, Smallestraat 2 in Mol. Tickets kosten 17 euro.