Stad peilt met enquête naar tevredenheid burger

Herentals - De stad Herentals is een enquête gestart rond de eigen communicatie en dienstverlening. Het onderzoek spitst zich vooral toe op een bevraging van de bevolking naar de ervaringen met en tevredenheid over de stedelijke diensten

Een belangrijk onderdeel ervan handelt over de verschillende informatiekanalen waar de burgers op zoek gaat naar informatie over stadsdiensten en -nieuws.

De bevraging loopt nog tot eind januari op verschillende niveaus. Via de stedelijke website is de bevraging online in te vullen, maar er liggen ook papieren exemplaren aan het stadsloket, in de bibliotheek, de sporthal en het Netepark. Ten slotte zijn duizend Herentalsenaren willekeurig uit het bevolkingsregister geselecteerd: zij krijgen een persoonlijke brief met de bevraging in hun bus.

De stad wil de resultaten gebruiken om haar communicatie en dienstverlening beter op de behoeftes van de inwoners af te stemmen.